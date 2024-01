Avec les taux d'intérêt qui ont baissé, est-ce le bon moment pour acheter un bien ? Voici la réponse d'un notaire

Toujours selon lui, cette stabilisation des taux d'intérêt va permettre aux acheteurs de pouvoir plus réfléchir et prendre la bonne décision. "(...) Les gens ont compris que les taux que nous avions il y a deux ans, entre 1 et 2 %, ce n'était pas la norme. Les prix se sont stabilisés, on a vécu 2 années après le covid qui étaient folles. (...) Maintenant, je crois que l'on retombe dans des normes où on peut prendre le temps d'analyser le bien, de faire venir des entrepreneurs et de calculer son budget correctement pour justement éviter les problèmes plus tard", précise Jean Martroy De Joly.