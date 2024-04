Bart Swings remporte la la course à élimination à Geisingen

Bart Swings a remporté la course à élimination dimanche lors de la troisième manche de Coupe d'Europe de roller à Geisingen en Allemagne. Le Louvaniste s'est imposé au terme des 12 km de course devant Jason Suttels et l'Italien Giuseppe Bramante, pour décrocher sa première victoire de la saison en patinage à roulettes sur piste. Indra Médard a pris la 7e place.