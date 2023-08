Bientôt une révolution au passage piéton? La France s'y met et une réflexion est en cours en Belgique

C’est un nouveau venu dans les rues de Strasbourg. Un signal orange clignotant devant les passages pour piétons. Un avertissement nouveau, de quoi mieux anticiper ses traversées. "Ça donne une indication très claire", dit Sophie Dupressoir, conseillère municipale déléguée à la ville cyclable et marchable. "Il vous reste du temps pour traverser. Mais c'est un temps bref et le feu va passer au rouge."

Et chez nous?

Chez nous de rares exemples existent de passages piétons équipes de décomptes en secondes, ces feux semblent donc être une bonne idée. "De plus en plus de piétons, lorsqu'ils traversent, ont leur regard vers leur GSM ou ont des oreillettes", dit Benoît Godart, porte-parole de VIAS. "Ils sont de moins en moins attentifs au feu."

En Belgique, 1 accident sur 6 impliquant un piéton se déroule sur un de ces passages. On remarque des riverains qui traversent et se trouvent face à un feu rouge. L’idée séduit aussi les piétons belges. "On pourrait au moins savoir si on doit se dépêcher ou retourner en arrière", dit un jeune homme.