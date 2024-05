Trois pizzerias belges parmi les meilleures… d'Europe: voici lesquelles

Commençons d'abord par les pizzerias qui caracolent en haut de ce nouveau classement: on trouve ainsi Naples on the Road, un lieu londonien, sur la première place du podium. Sartoria Panatieri à Barcelone et Via Toledo Enopizzeria à Vienne clôturent le top 3.

Côté belge, on retrouve un établissement anversois à la onzième place: La Pizza è Bella. Plus loin, à la 19e place, Piola Pizza à Bruxelles.