Boire du café ou du thé dans un avion, mauvaise idée? Voici la vérité sur cette rumeur qui circule sur TikTok

Une rumeur circule sur les réseaux sociaux depuis un certain temps : une ancienne hôtesse de l'air déconseille de boire du thé ou du café à bord. Selon elle, le réservoir d'eau et les tuyaux ne sont jamais nettoyés. Info ou intox ?

S'agit-il ou non d'une légende urbaine devenue virale ? Nous avons posé la question à deux compagnies, Brussels Airlines et TUI.

Faut-il vraiment éviter de boire du thé ou du café à bord d'un avion? C'est ce qu'assure une tiktokeuse, Kat Kamalani, ancienne hôtesse de l'air à Hawaï : "Les produits à ne jamais, vraiment jamais boire à bord d'un avion pour une hôtesse de l'air. Règle numéro 1, ne jamais, jamais, jamais boire dans un avion des liquides qui ne sont pas dans une canette ou une bouteille. En fait, les réservoirs d'eau à bord sont à peine nettoyés et c'est dégoûtant. Posez la question à n'importe quelle hôtesse de l'air, elle vous dira que nous ne buvons quasiment jamais de café ni de thé lors d'un voyage en avion. L'eau provient du même réservoir et est donc tout simplement sale", dit-elle dans sa vidéo.

"Le système d'eau est désinfecté tous les trois mois et les machines à café tous les six mois. Pour rappel, c'est de l'eau très chaude, voire bouillante et uniquement de l'eau qui passe dans ces tuyaux", nous dit Brussels Airlines.

"Le nettoyage a lieu plusieurs fois par mois et la désinfection une fois par trimestre", répond TUI. "Ce sont les normes de l'agence du transport aérien, des normes européennes. L'eau est aussi analysée plusieurs fois par an".

La rumeur serait donc une fausse information. D'ailleurs, sur les réseaux, d'autres hôtesses affirment que l'eau n'est pas un problème dans les avions.