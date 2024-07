"C'est quelque part une récompense": vers la fin de la nomination pour les enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles

Le MR et Les Engagés veulent proposer des contrats à durée indéterminée (CDI) aux nouveaux professeurs, une proposition qui a provoqué des critiques virulentes de la part des syndicats, lesquels voient en cette mesure une atteinte à un symbole important du secteur.

Cependant, la mesure qui suscite le plus de réactions est la fin de la nomination à vie des enseignants. À la place, ils proposent des CDI, ce qui fâche les syndicats d'enseignement.

Les partenaires du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont proposé plusieurs réformes pour le secteur de l'éducation, incluant l'interdiction des GSM à l'école et l'adaptation du tronc commun.

Les syndicats s'inquiètent que remplacer ce statut par des CDI pourrait faciliter les licenciements et réduire la sécurité de l'emploi, particulièrement en fin de carrière. "Une nomination offre aujourd'hui certains avantages en matière de pension qui relève du secteur public. C'est non négligeable", affirme Roland Lahaye.

Une "incapacité à réellement agir" ?

Pour les syndicats, l'accord du gouvernement ne répond pas aux véritables priorités : "On craint que tant sur les rigueurs budgétaires annoncées que sur les mesures et leur opérationnalisation, on ait une incapacité à réellement agir sur ce système éducatif, à lutter contre la pénurie", s'inquiète Adrien Rosman.

La réaction du secteur de l'éducation est mitigée face à ces nouvelles propositions. Le détail des mesures reste attendu pour rassurer les enseignants, nombreux à avoir manifesté leur inquiétude récemment.

La transition vers des CDI pourrait transformer significativement la structure de l'emploi dans l'enseignement, soulevant des questions sur la stabilité et les avantages à long terme pour les enseignants.