Boire un verre au milieu des plantes ou des vélos: quel est ce concept original qui se développe en Belgique ?

Des commerces ont développé un concept de bar à l’intérieur de leur magasin. Un nouveau projet qui vient des pays nordiques, plus répandus en Flandre notamment. L’idée est simple: proposer aux clients de s’asseoir de prendre le temps en dégustant une bière, un café. Cela permet d’attirer de nouveaux clients, de créer des communautés et de faire patienter les gens calmement. Pour l’instant, ces commerces sont encore marginaux, mais leur nombre augmente lentement.



Pour découvrir ce concept, nous nous sommes rendu dans un commerce qui réserve bien des surprises. A l’intérieur de ce magasin, une nouvelle formule: on peut soit boire un café, acheter une plante, voire même les deux.



Dans ca cadre étonnant, des collègues sont venus passer un moment de détente. Un café insolite et tout autour d’eux est à vendre. "Cela donne un aspect très original au bar", nous dit un client. "J'aime bien l'ambiance, cela fait un peu comme une jungle", confie une cliente.

Pour les clients, passer du temps ici peut même rapidement donner des idées pour faire l'acquisition d'une plante. "Il y a des gens qui viennent autant pour prendre des boissons, des pâtisseries, que pour acheter une plante", nous dit la gérante, Marie-Laure Izzi.



Parmi ces nouveaux commerces qui mélangent les genres, voici cette fois le cyclo-bar à Mons. De l’atelier, on passe directement au comptoir, où se donnent chaque jour rendez-vous, des amateurs de vélos. Ici, le rayon horeca représente seulement 5% du chiffre d’affaires, mais le plus est évident. "Les gens sont en confiance. Cela permet d'avoir des échanges plus longs avec les clients et de vraiment comprendre ce qu'ils veulent. Du coup, il y a un retour, qui est difficile à chiffrer", dit le gérant.



Concept venu tout droit des pays nordiques, on trouve actuellement en Belgique des cafés restaurants wasserettes. Pour patienter calmement à Mons, on peut aussi boire un verre chez son coiffeur.



Ses professionnels qui se sont lancés dans l’aventure, évoque tous, des contacts privilégiés avec les clients. La commerce vu autrement.