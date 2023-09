"Ce sont des êtres sensibles": il y aura bientôt un gros changement quand vous achetez un animal de compagnie

Invitée du 7h50 de ce jeudi, Alexia Bertrand, la secrétaire d'État au Budget et à la Protection des consommateurs, a annoncé une future grande nouveauté pour toutes les personnes qui voudront acheter un animal.

Tout part d'une directive européenne qui "créé des règles de garanties", explique notre invitée. "On avait le choix, en tant que pays, d'appliquer les mêmes règles de garantie que pour un aspirateur, par exemple, pour les animaux ou est-ce qu'on les laisse en dehors du système de garantie ou est-ce qu'on créé un système spécifique ? On a fait le choix de faire un régime spécifique parce qu'on le sait, les animaux sont des êtres sensibles et il faut des règles pour les protéger."