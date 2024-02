"Cela va être très compliqué de s'arrêter là": Marianne Streel, présidente de la FWA, attend une réaction concrète pour les agriculteurs de la part des politiques

Dans ce qu'elle attend précisemment de cette journée, Marianne Streel se veut claire et concise. "Une réaction rapide, parce que le moment est historique. Tous les agriculteurs européens réclament, de la Commission européenne, exactement la même chose. C'est la première fois que l'on vit ça, et donc la première des choses c'est un revenu pour les agriculteurs. Une visibilité pour savoir comment gérer nos exploitations et surtout, veiller au renouvellement des générations. Parce que dans toute l'Europe, nos jeunes ne savent pas reprendre nos exploitations", explique-t-elle.

Force est de constater qu'avec la colère qui gronde dehors, les agriculteurs ne se sentent toujours pas écoutés au niveau politique. Et ça, la présidente en a bien conscience. "Ce qu'il se passe, c'est que cela fait des années que nous réclamons des choses et que nous n'avons pas été entendus. Ces dernières années, tout ce qui a été déposé sur la table, a été fait sans négociations avec les agriculteurs. D'où la colère aujourd'hui qui est forte. Et tant qu'on aura pas des résultats tangibles et autre chose que juste des engagements, ça va être très compliqué de s'arrêter là".