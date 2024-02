"C'est magique": "Disney On Ice" revient pour 6 représentations en Belgique, nos journalistes ont pu assister à la première

Mickey et Minnie posent leurs valises tout le week-end à Forest National pour le spectacle Disney On Ice.

Pour l'accompagner sur la glace, Mickey peut compter sur une foule de danseurs internationaux. Des patineurs hors pair, souvent venus du monde des compétitions… Et qui vont enchaîner six représentations en trois jours.

"Ça peut être difficile, comme tout le monde, on peut être fatigué, mais on travaille beaucoup pour préserver notre corps, mais aussi en tant que communauté, on se soutient, on prend soin les uns des autres", explique l’un des patineurs.