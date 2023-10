"C'est un nombre qui porte malheur depuis toujours": d'où viennent les superstitions et croyances liées au vendredi 13?

"Cela fait référence à une histoire: celle où Philippe Le Bel, roi de France décide de dissoudre le temple des Templiers et ordonne un vendredi 13 leur destruction", explique-t-il. "Il va donc y avoir un massacre collectif à travers le monde, tous les Templiers vont être massacrés avec comme projet secret de rapter le trésor des Templiers qui étaient des banquiers."

2 La peur



Le nombre 13 a, par ailleurs, toujours été chargé de sens et a toujours été "un nombre qui porte malheur". Et pour Jean Van Hemelrijck, l'explication réside bel et bien dans la psychologie des hommes. "L'homme a naturellement peur", affirme-t-il sur notre plateau. "Le problème de la peur, c'est que lorsqu'elle est là, elle est envahissante, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la concentrer ailleurs, on va la mettre sur quelque chose."