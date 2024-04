"Ces gens sont d'un danger vraiment grave": des influenceurs se font passer pour des diététiciens sur les réseaux sociaux

La diététicienne regarde plusieurs vidéos d'influenceurs en notre compagnie et son bilan est implacable. "C'est de l'arnaque et certaines propositions sont dangereuses pour la santé", dit-elle. "Elles ne sont pas représentatives de la population générale à qui il faut donner ce type de conseils."

Les réseaux sociaux sont devenus un véritable terrain de jeu pour les faux diététiciens. Ils s'y multiplient et donnent des conseils qui sont douteux voire dangereux. C'est ce qu'explique Pascale Robience, une diététicienne. "Ce ne sont pas des diététiciens. Le diététicien fait des études sérieuses, un bachelier professionnalisant pendant trois ans en école supérieure", dit-elle. " Les jeunes qui se lancent sur les réseaux sociaux, ce sont des autodidactes, ce sont des escrocs."

La diététicienne n'hésite pas à passer à l'action."Il m'arrive régulièrement d'en appeler certains parce que je reçois des patients en consultation qui ont eu des conseils nutritionnels tout à fait inadaptés à leur pathologie", dit Pascale Robience. "Il y a pratique illégale de la diététique et je les menace de déposer plainte. Ces gens sont d'un danger vraiment grave, voire gravissime."

Si on veut trouver des conseils sur les réseaux sociaux qui fonctionnent et qui aident vraiment, il faut aller sur le site de l'Union professionnelle des diététiciens de langue française, selon Pascale Robience. "Et ainsi obtenir la liste des diététiciens agréés qui travaillent dans votre quartier ou dans votre région de manière à avoir vraiment un conseil santé de qualité", précise-t-elle.