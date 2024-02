"C'est une bonne nouvelle": cet alcoologue se réjouit de la diminution de consommation d'alcool chez les jeunes, mais "il y a encore des progrès à faire"

Le Sipes, le Service d'information promotion éducation santé, a publié des chiffres rassurants quant à l'assuétude des élèves de la fin du primaire à la fin du secondaire. Les ados d'aujourd'hui consomment un peu moins d'alcool, de tabac et de cannabis que ceux de 2010.

Martin de Duve, alcoologue et directeur de l'asbl 'Univers santé', était invité sur le plateau du RTL info 13h ce lundi pour analyser ces chiffres. "C'est une bonne nouvelle car on le sait le Belge boit trop en général et le fait que l'adolescent se tourne de moins en moins vers l'alcool, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est aussi le fruit du travail de terrain", se réjouit-il.