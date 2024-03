"C'est une longue, très longue série noire": Dominique Demoulin revient en détail sur les évènements de Lodelinsart

Partager:

Notre spécialiste judiciaire, Dominique Demoulin, était au micro de Frédéric Delfosse sur bel RTL ce lundi 18 mars. L'occasion pour elle de revenir sur les événements qui se sont déroulés aujourd'hui à Lodelinsart.

Peut-être tout d'abord rappeler cette perquisition qui a lieu ce matin. Une perquisition, c'est quoi ? Et on l'amène dans quel cadre ? Alors ici, il s'agit d'un dossier de trafic de drogue et d'armes, du banditisme donc. La perquisition avait été diligentée par un juge d'instruction et compte tenu du profil du suspect, les unités spéciales avaient été appelées en appui. Les policiers des unités spéciales de Liège et de Charleroi étaient sur place. C'est cette opération qui a mal tourné.

Les policiers interviennent après s'être présentés, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe ? Non, en matière de terrorisme, on joue souvent sur l'effet de surprise, voire de sidération, avec par exemple l'utilisation d'une grenade flash qui aveugle, désoriente, rend sourd. Tout cela avant l'intervention des forces de l'ordre. Il y a d'autres possibilités : l'emploi d'un bélier pour forcer la porte avant l'immobilisation des suspects. Alors ici, on a utilisé une méthode plus douce. Effectivement, les circonstances exactes de la perquisition doivent encore être précises. C'est ce qui permettra de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé là. Car ce sont des policiers très spécialisés, très entraînés pour faire face à ce genre de situation ?

Oui, 570 policiers au total, donc 450 opérationnels hyper entraînés, lourdement équipés, résistants au stress et prêts à affronter le danger. Mais malgré un équipement performant, celui-ci n'est pas hermétique. Ces policiers doivent encore pouvoir bouger rapidement lors des interventions. Le cou et les aisselles sont des points sensibles. Notamment ici, les policiers ont visiblement joué une malchance face à un homme armé qui a tiré sans viser, qui était prêt à mourir et qui a touché mortellement un policier. Il y a aussi une autre inconnue, Dominique, c'est finalement le profil de la personne. A priori, ils savent chez qui ils interviennent, mais derrière la porte, il peut y avoir une autre personne ou un autre profil qui est inconnu ? Il y a toujours des imprévus. Alors ce Ricardo G., il était connu comme trafiquant de cannabis et de cocaïne. C'est sans doute lui qui était visé par la perquisition. Mais peut-être, les policiers ne s'attendaient-ils pas à ce qu'il soit présent, en tout cas pas prêt à mourir, car à partir du moment où il a fait feu, il sait évidemment que la riposte sera potentiellement mortelle.