Charlie Hatton remporte la descente de moutainbike, Loïc Goubin abandonne

Le Britannique Charlie Hatton a décroché la médaille d'or en 4:26.747. L'argent et le bronze sont respectivement revenus à l'Autrichien Andreas Kolb (+0.599) et au Britannique Laurie Greenland (+1.229). Hatton signe sa première victoire dans cette épreuve et succède au palmarès au Français Loïc Bruni.

Loïc Goubin a dû abandonner après le premier split qu'il avait réalisé en 1:02.615. Martin Maes est le dernier Belge à avoir décroché une médaille dans cette épreuve. Il avait obtenu l'argent en 2018 lors des Mondiaux de Lenzerheide.