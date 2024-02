Chiropraxie pour animaux de compagnie : véritable thérapie ou danger pour leur santé ?

L'engouement pour les vidéos de chiropraxie animale sur les réseaux sociaux soulève des questions sur la sécurité et la nécessité d'emmener son chien ou son chat chez le chiropracteur. Mais certains propriétaires manipulent leurs animaux eux-mêmes, mettant leur santé en danger. Zoom sur les risques de cette tendance.

Une mode inquiétante sur les réseaux sociaux met en lumière la pratique de la chiropraxie animale, mettant en scène des propriétaires manipulant eux-mêmes leurs chiens, chats, ou même chevaux, au risque parfois de leur santé. Ces vidéos, de plus en plus populaires, suscitent des interrogations sur la nécessité et la sécurité de recourir à cette pratique pour nos compagnons à quatre pattes.

Les professionnels de la santé animale mettent en garde contre les dangers de la manipulation non-professionnelle des animaux. "Un diagnostic et la certitude qu'il n'y ait pas d'hernie discale ou d'autres problèmes derrière doivent être posés pour ne pas aggraver un problème. C'est vraiment comme en médecine humaine, ça ne doit pas être fait par n'importe qui, n'importe comment", détaille la vétérinaire Virginie Vermeire. En effet, la chiropraxie animale nécessite un savoir-faire médical spécifique afin de ne pas nuire à l'animal, surtout en cas de pathologies telles que les hernies discales."C'est vraiment dangereux tant pour l'animal que pour l'humain de faire ça n'importe comment", souligne Virginie Vermeire.