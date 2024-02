Christophe en Flandre: le nord du pays aime-t-il Bruxelles?

Et voilà qu’en plus, Bruxelles devient un foyer de violence. Là aussi, on assiste à une sorte de revanche, de "leedvermaak" comme en dit en néerlandais : le plaisir de voir souffrir après avoir souffert soi-même. Je m’explique : on répète depuis des années qu’Anvers et son port sont la plaque tournante de la drogue en Europe. Ça énerve tout doucement les Anversois.

C’est pourtant un fait. Les statistiques 2023 montrent qu’on a saisi au total 121 tonnes de cocaïne en Belgique. Sur les 121, 116 l’ont été à Anvers. Mais quand on examine le nombre de morts liés à la drogue en 2023, on note 12 à Bruxelles et 1 dans la plus grande ville flamande.

Comment la presse flamande voit Bruxelles