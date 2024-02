Clés pour comprendre: qu'est-ce que le tarif prosumer?

Des compteurs qui "tournent à l'envers", l'électricité "IN" et "OUT", le tarif "prosumer", ce sont des termes que nous entendons quotidiennement. Avec l'aide de Anne-Elisabeth Sprimont, responsable communication de la Commission wallonne pour l’Énergie (CWaPE), nous allons expliquer ces mécanismes. RTL info vous donne des clés pour comprendre les systèmes électriques des panneaux photovoltaïques.