Conspuée par les agriculteurs, la ministre Tellier s'est exprimée: "On va se mettre autour de la table pour trouver des solutions"

La ministre Ecolo a discuté avec des représentants des manifestants. L'entretien auquel participaient des représentants de la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) a duré près d'une demi-heure. Plusieurs sujets ont été abordés, dont les normes phytosanitaires et le problème de prix pas assez rémunérateurs pour les fermiers.

Huée, conspuée, par des agriculteurs réclamant sa démission, Céline Tellier s'est exprimée quelques minutes auprès de notre journaliste sur place, Christophe Deborsu. Premièrement, qu'a-t-elle pu leur dire, leur expliquer ?

"Ils ont une colère forte, par rapport au modèle agricole qui les épuise depuis des années", admet-elle. "Je ne suis pas ministre de l'Agriculture, mais il y a beaucoup de thématiques : sur le renouvellement des générations, sur l'accès au foncier agricole et l'évitement de la concurrence déloyale avec les marchés internationaux. Sur ces éléments, je les rejoins : on doit arrêter ce néo-libéralisme débridé et cette mondialisation qui les met en concurrence avec des marchés où les règles ne sont pas les mêmes".

Seulement, en entendant l'ambiance autour de la ministre, il semblerait que la ministre n'ait pas été entendue. "Je crois que c'est normal, c'est une colère qui s'exprime, mais dès demain, on se mettra autour de la table avec les syndicats agricoles pour échanger de manière constructive et trouver des solutions, notamment sur cette fameuse agriculture de date, qui est parfois questionné, à juste titre", admet-elle.