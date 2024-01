Quelles solutions pour la situation difficile des agriculteurs? Voici la réponse du ministre wallon de l'Agriculture

Les agriculteurs sont en colère, et le montrent. Depuis plusieurs jours, de nombreux tracteurs circulent sur nos routes et bloquent certaines voies dans une volonté de manifestation. Ces derniers réclament de meilleures rémunérations et des simplifications administratives, notamment.

Ce lundi soir, dans le RTL info 19h, le ministre wallon de l'Agriculture, Willy Borsus, était notre invité. Il a répondu à plusieurs questions sur la situation que les agriculteurs vivent en ce moment.