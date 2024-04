Contrôle technique: la Wallonie allonge les délais de passage... sous certaines conditions

Le gouvernement wallon a approuvé, mercredi, l'allongement des délais pour le passage au contrôle technique des véhicules bien entretenus. Actuellement, ces derniers peuvent bénéficier d'une périodicité de deux ans s'ils ont moins de six ans et moins de 100.000 km au compteur. A partir du 1er janvier prochain, les véhicules bien entretenus de moins de 8 ans et affichant moins de 110.000 km pourront bénéficier de la même périodicité, sous réserve que seuls des défauts administratifs mineurs soient relevés lors du contrôle.

"Cette mesure encouragera les propriétaires à maintenir leurs véhicules en bon état afin de bénéficier du certificat valable 2 ans, tout en réduisant les coûts et le temps liés aux visites de contrôle. Elle améliore donc le confort des usagers tout en ayant un impact positif sur la sécurité routière", commente, dans un communiqué, la ministre wallonne en charge de la Sécurité routière, Valérie De Bue.