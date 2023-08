Contrôles d'alcoolémie au volant: voici ce qui change

Cette nouvelle réglementation va de pair avec l'arrivée des éthylotests de nouvelle génération. Ils arrivent d'ici la fin de l'année, ils sont plus performants et plus précis dans leurs mesures.

Concrètement, le temps d'attente pour avoir un résultat fiable n'est plus nécessaire : "Cette règle de 15 minutes était parfois demandée par des gens qui avaient 1,5 gramme. Le fait d'attendre 15 minutes, ça ne changeait de toute façon rien du tout", réagit-il.

De plus, il ne faudra plus souffler aussi fort et aussi longtemps dans le ballon. "Il y a quand même beacoup de personnes dans la pratique qui avaient du mal à souffler aussi longtemps. Le fait d'écourter le souffle va permettre davantage de contrôles", précise le porte-parole. Fini, donc, de s'y reprendre à deux fois.

L'objectif de ces modifications est avant tout de faciliter les contrôles qui seront plus rapides, plus nombreux et plus efficaces.