De 20 à 30 cents plus cher: le prix des repas scolaires augmente, pourquoi?

Vous l’avez sûrement remarqué, les plats de vos enfants coûtent plus cher. En cause ? L’augmentation des coûts de l’énergie, de l’inflation et des matières premières. "On a découvert que les recettes ne couvraient plus les dépenses", explique ainsi Muriel Donnay, échevine de la petite enfance à Seneffe. Fatalement, le prix des repas augmente. Dans ce cas-ci, de 20 à 30 cents environ.

De ce nouveau prix, les bourgmestres et échevins n’en veulent pas et mettent en place des solutions pour venir en aide aux parents. À Bons Villers, le Bourgmestre, Mathieu Perin, n’a augmenté les prix des repas que de 20 cents. La commune prend en charge l’équivalent d’un quart du prix total pour que le coût demandé aux parents reste raisonnable.