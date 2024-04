Denis Van Weynbergh au départ de la Transat CIC dimanche pour valider son Vendée Globe

Denis Van Weynbergh prendra dimanche le départ de la Transat CIC, première course au large de la saison. Le marin brabançon wallon poursuit sa route vers une qualification pour le Vendée Globe avec son monocoque D'Ieteren Group de 60 pieds (18,29 m).

"C'est la première transatlantique dont j'ai entendu parler quand j'étais jeune. C'est grâce à ce type d'épreuves que j'ai voulu faire de la course au large", a confié Denis Van Weynbergh dans un communiqué transmis vendredi.

Le départ de cette 15e édition sera donné à Lorient pour 48 concurrents en lice en Imoca, Class40 et catégorie Vintage qui devront rejoindre New York sur environ 3.500 milles nautiques (6.500 km), sans aucun passage obligatoire (waypoint).

Son parcours en Atlantique Nord confronte les marins à des vents de face et des systèmes météorologiques difficiles. "C'est une transat compliquée. Je n'ai jamais pris cette route Nord, c'est une grande première. C'est difficile parce que nous partons fin avril, nous serons contre les vents et les courants mais ça fait partie de la beauté de cette transatlantique. C'est sans doute la transatlantique la plus difficile à faire en Imoca."

Une arrivée à New York dans le délai imparti qualifierait Denis Van Weynbergh, 56 ans, pour le Vendée Globe, tour du monde en solitaire, sans escale ni assistance dont le départ sera donné le 10 novembre aux Sables-d'Olonnes.