Dépendance aux jeux de hasard: près de 50.000 personnes volontairement sur liste noire

Les individus qui figurent dans le système EPIS (Excluded Persons Information System) de la commission des jeux de hasard, ne peuvent plus accéder à un casino, une salle de jeux automatiques et aux jeux de hasard et paris en ligne. Leur nom peut figurer pour diverses raisons dans ce système: par exemple, à la suite d'une décision de justice ou parce que ces personnes exercent une profession qui est automatiquement exclue.

Les joueurs peuvent également s'inscrire de leur propre initiative pour lutter contre la dépendance au jeu. L'année dernière, 5.964 personnes l'ont fait, soit un peu moins que les 7.278 exclusions volontaires de l'année précédente. Au 1er janvier 2024, la commission des jeux de hasard a enregistré un total de 49.708 exclusions volontaires. Précision toutefois, les personnes qui se sont fait inscrire sur la liste peuvent également la quitter et retrouver l'accès aux jeux après une période d'attente de trois mois.