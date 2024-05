Les Belges assurent de plus en plus leurs animaux: est-ce vraiment intéressant? "Il faut faire attention à ça"

Avez-vous assuré votre animal ? Même si la pratique n’est pas encore courante en Belgique, contrairement à d'autres pays, elle existe déjà depuis plusieurs années. On le fait principalement pour les chiens mais également pour les chats, car il est vrai qu'en cas de problème, les frais vétérinaires coûtent cher. Mais est-il vraiment intéressant de souscrire à une telle assurance et quels en sont les pièges ?

Aujourd'hui, plusieurs compagnies d'assurance proposent un tel service et certaines d'entre elles vont même plus loin que les simples frais médicaux. Daniela Rizzo est directrice "non-vie" chez Belfius assurance : "On va pouvoir également couvrir les frais d'annulation de voyage lorsque l'animal doit être hospitalisé ou inversement quand le maître doit être hospitalisé. On va aussi couvrir des frais de recherche pour un animal qui a été perdu, ou alors encore des frais en cas de décès de l'animal", explique-t-elle. Les montants, eux, varient selon la souscription.

Certaines assurances ne vont pas assurer des pathologies typiques d'une race

Attention toutefois, car certaines assurances font des exceptions pour certaines races de chiens, comme l'explique Virginie Vermeire, vétérinaire : "Il y a certaines assurances qui ne vont pas assurer des pathologies typiques d'une race. Typiquement, un Cavalier King Charles qui fait une insuffisance cardiaque ou un bouledogue français qui fait des pathologies respiratoires ne va pas être assuré. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, quand vous envisagez de prendre une assurance pour votre animal", met-elle en garde.

Les soins apportés aux animaux ne diffèrent évidemment pas du fait que le client possède, ou non, une telle assurance. Toutefois, les vétérinaires remarquent que les clients qui possèdent une assurance sont beaucoup plus enclins à pousser les analyses et les examens pour leurs animaux.