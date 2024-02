Dernier producteur de chicons de son village, Kevin envisage d'arrêter à cause de nouvelles directives européennes

Kevin s'est lancé dans la production de chicons en 2013, à Heppignies. Il a suivi le chemin de ses parents, agriculteurs depuis 1985. À leur époque, le village comptait sept producteurs. Aujourd'hui, il est seul.

Kevin envisage cependant d'arrêter son activité. L'Union européenne vient d'interdire trois produits dont il ne peut se passer pour sa culture: un insecticide et deux herbicides. "Au niveau de l'insecticide, on ne saura plus dire si le puceron a attaqué la plante ou pas", explique-t-il au micro de RTL info. "Ça, on ne le voit que quand on fait pousser le chicon: s'il a été attaqué par le puceron, le chicon ne poussera pas."

Les herbicides, eux, sont utiles lors d'une étape cruciale dans le développement du chicon: la création de sa racine.