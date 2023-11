Des armes belges pourraient-elles se retrouver entre les mains du Hamas? Voici la réponse du patron de la FN Herstal

"On a une législation, en Belgique et en Wallonie, qui est une des plus stricte d'Europe", lance Julien Compère, CEO de la fabrique d'armes belge établie à Herstal. Il explique: "On n'a pas un matériel qui quitte le territoire belge, sans une licence d'exportation octroyée par nos autorités, mais aussi sans ce qu'on appelle un certificat d'usage final. Ça signifie qu'on ne vend pas nécessairement à un pays, mais à un destinataire précis, par exemple, la police ou l'armée de terre. Si on vend à l'armée de terre, elle ne peut pas décider demain de donner les armes à l'armée de l'air sans demander l'accord des autorités."

Il estime que le système de contrôle "fonctionne relativement bien". Quand notre journaliste demande si des armes de la FN Herstal pourraient se retrouver malencontreusement entre les mains du Hamas, la réponse du CEO est très claire: "Non." Il appuie son propos: "Nous ne vendons qu'à des États, nous respectons l'ensemble des législations."