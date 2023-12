Des choses évidentes et d'autres plus étonnantes: voici ce que les Belges ont le plus cherché sur Google en 2023

Israël, Matthew Perry, ChatGPT… Chaque année, le moteur de recherche le plus célèbre du monde publie des statistiques révélatrices des centres d'intérêt et des questions que les Belges se posent. Alors, qu'ont-ils le plus tapé dans la barre de recherche en 2023?

C'est la fin de l'année et à côté de votre récap' Spotify, avant les rétros 2023, il y a le traditionnel bilan envoyé par Google par rapport à son service originel, toujours le plus emblématique: la recherche. En haut du classement, le conflit entre Israël et le Hamas, en 2023, détrône la guerre en Ukraine. Toujours au rayon actualité, la récente attaque terroriste à Bruxelles et la mission lunaire Chandrayaan-3 ont aussi suscité l'intérêt de la population.

On le sait, les utilisateurs se tournent aussi vers Google pour poser des questions. Ainsi, on remarque que de nombreux internautes se demandent comment Mickey Mouse est mort. Aucune source officielle n'a annoncé la mort de la souris de Disney. Cette question fait écho à une tendance apparue sur TikTok. Deux salles, deux ambiances, ils ont aussi demandé à Google ce qu'est EVRAS.