Des dizaines de communes retirent la nationalité belge d'enfants nés de parents palestiniens

La plupart de ces courriers ont été envoyés par l'Office des étrangers à des communes anversoises, mais également à Liège, en Région bruxelloise et en Flandre orientale. Plusieurs communes ont suivi les recommandations de l'Office des étrangers.

Depuis le mois d'août, et de manière accélérée depuis octobre, des dizaines de communes belges ont reçu des courriers de l'Office des étrangers, leur demandant de retirer la nationalité belge d'enfants nés en Belgique de parents palestiniens. C'est ce que constate et dénonce l'avocat Julien Wolsey, président de l'Association pour le droit des étrangers, écrit L'Echo dans son édition de jeudi.

Contacté, le cabinet de la secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Nicole de Moor (CD&V), reconnaît l'envoi répété de ces courriers. Mais nie tout lien avec la résurgence du conflit israélo-palestinien. Et la secrétaire d'État assume pleinement l'envoi de ces courriers. "L'Office des étrangers constate régulièrement que des Palestiniens dans l'Union européenne se rendent en Belgique pour y avoir des enfants en vue d'acquérir la nationalité belge et, par conséquent, bénéficier du regroupement familial", pointe le cabinet de Moor.

"Au-delà du timing qui est tout à fait détestable et rajoute de l'huile sur le feu, il s'agit d'une pratique juridiquement scandaleuse, car l'Office des étrangers n'a aucune compétence en matière de nationalité et ne peut donner d'ordre aux communes", tance Julien Wolsey.