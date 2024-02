Des enfants d'agriculteurs ont manifesté sur des tracteurs... à pédales dans la région de Tournai

Après une semaine de manifestations intenses, c'est une action symbolique qui s'est déroulée dans la région de Tournai puisque des enfants ont manifesté sur des tracteurs... à pédales. Une manière de plus pour sensibiliser au futur des agriculteurs. "J'ai klaxonné avec mon tracteur", "on a roulé en tracteur parce que les agriculteurs sont en colère", "on a fait ça pour les agriculteurs, car ils ne sont pas assez payés et pour diminuer la charge administrative", nous confient différents enfants.

Pour ces fils et ces filles d'agriculteurs, il s'agissait bien d'un défilé ludique, mais pour les aînés, cela avait de l'importance. "Ils se rendent bien compte que leurs parents sont plus mobilisés que d'habitude, pourquoi papa n'est pas rentré cette nuit, pourquoi on doit mettre en place d'autres fonctionnements dans la ferme. Il fallait être ici pour les rassembler et leur expliquer", explique Aubin Fauvarque, président de la Fédération des Jeunes Agriculteurs de Tournai.