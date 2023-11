Des furets à l'assaut des rats d'Etterbeek: "Ils ne sont donc plus au contact de la population et c'est ce qu'il faut"

Dans ce quartier à Bruxelles, les rats sont bien installés. Ils sortent en pleine journée et deviennent des voisins bien connus des riverains: "Si je sors avec le toutou, on risque de voir un petit rat ou un petit renard effectivement", explique l'un des habitants du quartier. Une autre riveraine explique également que croiser ces petits rongeurs est presque devenu une habitude: "Quand je mettais mes poubelles, et que j'ouvrais ma porte, il y avait une petite souris qui sortait. J'ai peur... Mais je ne suis pas négligente donc je fais fort attention!".

Et il ne faudra pas longtemps pour en repérer. Dès le début de notre interview, les petits rongeurs font leur apparition: "Hop là! Voilà, un rat!", s'exclame Jean. Ses furets sont spécifiquement sélectionnés et entrainés pour s'attaquer aux rats: "Le plus important c'est de les mettre en présence d'un rat. Dans une grande case, je mets alors un rat, et un furet."

Encore une fois, l'interview est coupée par la découverte d'un autre rongeur. Cette fois-ci, c'est le chien de Jean, prénommé Théo, qui s'en charge. Même si le rat aura malheureusement perdu la vie lors de cette opération, ce n'est pas l'objectif premier de Jean. Le but reste surtout de délocaliser les rats pour qu'ils retournent dans les égouts: "On referme ensuite la grille et les animaux restent à l'intérieur. Ils ne sont donc plus au contact de la population et c'est ce qu'il faut."

Cela fait plus de 10 ans, que la commune d'Etterbeek utilise cette technique moins chère, et plus efficace que les produits toxiques.