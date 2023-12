Des "pourquoi" et des "comment" à nouveau très exotiques: les recherches Google 2023 vont vous surprendre

Israël, Matthew Perry, ChatGPT… Chaque année, le moteur de recherche le plus célèbre du monde publie des statistiques révélatrices des centres d'intérêt et des questions que les Belges se posent. Alors, qu'ont-ils le plus tapé dans la barre de recherche en 2023? Vous allez le voir, les requêtes commençant par "Comment" et "Pourquoi" sont à nouveau très exotiques.