Rejet de la demande de Pedro Sánchez de témoigner par écrit dans l'enquête sur son épouse

Dans sa décision consultée par l'AFP et qui peut être susceptible d'appel, le juge Juan Carlos Peinado assure avoir convoqué Pedro Sánchez en tant qu'époux de Begoña Gomez, visée par une enquête pour corruption et trafic d'influence, et non en tant que Premier ministre, ce qui aurait impliqué qu'il témoigne par écrit comme le demandait M. Sanchez.

Dans sa requête, ce dernier, qui assure depuis le début de l'affaire que sa femme n'a rien à se reprocher et dénonce une campagne de "harcèlement", affichait sa "volonté (...) de collaborer" avec la justice.