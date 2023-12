Des séances de revalidation à proximité de chez soi, c'est possible grâce à ce projet

Après des traitements médicaux lourds comme des chimiothérapies ou des rayons, il est parfois compliqué pour ceux qui habitent loin de l'hôpital de suivre des séances de revalidation. Dans 8 villes ou communes de Wallonie, mais l'offre devrait s'élargir, "En mouvement pour ma santé" propose des séances de proximité. "On fait déplacer les kinésithérapeutes et les éducateurs physiques pour permettre aux citoyens de pratiquer une activité physique à long terme et à proximité de chez eux", explique Didier Maquet, professeur des sciences de la motricité au CHU ULiège.

Cela a un effet bénéfique sur la santé des pratiquants qui auraient parfois eu à parcourir 60 kilomètres pour retrouver davantage de mobilité. "J'avais de l'arthrose avant mon cancer et ça s'est aggravé avec la chimio. J'avais besoin de quelque chose qui me dénoue les articulations et les tendons", "mon souffle n'était plus là avec un seul poumon. Faire du cardio, ça m'a aidé à remonter les escaliers par exemple. Au tout début, après l'opération, je n'y arrivais plus", "je me sens moins en douleur, ça me permet de vivre avec plus de dynamisme", se réjouissent trois pratiquantes.