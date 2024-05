Je n'ai pas encore reçu ma convocation pour les élections du 9 juin, est-ce normal ?

Aujourd'hui, plusieurs questions qui concernent tous les électeurs. Tout d'abord, Michel nous explique qu'il n'a pas encore reçu sa convocation en vue des élections du 9 juin. Est-ce normal ? Rassurez-vous : oui.

La première chose à savoir, c'est que c'est votre administration communale qui se charge d'envoyer cette convocation. Ils peuvent le faire, au plus tard, 15 jours avant les élections ! Et donc, si on enlève 15 jours au 9 juin, cela nous amène au 26 mai.Donc, si dans une semaine vous n'avez toujours rien dans votre boîte aux lettres, n’hésitez pas à passer un petit coup de téléphone à la commune. Et si vous avez perdu votre convocation, vous pouvez réclamer un duplicata à l’administration communale. Elle sera ouverte le jour du scrutin.