Du beurre de la Ferme de la Vacheresse retiré de la vente

La décision a été prise en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

Les produits concernés sont le beurre de ferme au lait cru salé et doux (de 125 g, 250 g et 500 g), le beurre au sel de Guérande (125g) et le beurre ail et fines herbes (125g) de la marque Ferme de la Vacheresse. Ils portent le numéro de lot 11042024 et comme date limite de consommation le 11/04/2024.