Du nouveau sur le rail belge: des milliers de travailleurs seront soumis à un contrôle de sécurité

Plusieurs milliers de travailleurs assurant une série de missions qualifiées de "sensibles" à la SNCB et Infrabel, notamment les conducteurs de train, seront dorénavant soumis à un "screening" de sécurité, renouvelable tous les cinq ans et opéré par la police fédérale, rapporte Le Soir vendredi, citant de la documentation interne à la CGSP et à HR Rail.

Trois fonctions au sein de la SNCB sont concernées : les conducteurs de train, les agents Sécurail et les travailleurs actifs au niveau des salles de contrôle et de télésurveillance. Côté Infrabel, il faut également ajouter plusieurs profils tels que les agents de circulation œuvrant dans les cabines du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, les techniciens de signalisation ou encore les techniciens Télécom.