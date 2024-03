El niño fait des ravages aux quatre coins du globe: de quoi s'agit-il?

L'Organisation météorologique mondiale vient de publier ses prévisions pour les trois prochains mois, et ça chauffe. Le coupable: vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est El niño. Un phénomène naturel qui réchauffe une grande partie du Pacifique tropical. Il se manifeste tous les deux à sept ans, avec une durée de vie comprise entre neuf et douze mois.

Cette année, il fait partie des cinq plus puissants jamais enregistrés. Les conséquences? On les ressent déjà aux quatre coins du globe. Plus de cyclones dans l'océan Pacifique, sécheresse sévère en Amérique du Sud, en Indonésie, en Australie. Elle menace même les lacs comme le Titicaca. Plus d'inondations dans les Amérique, augmentation des températures partout dans le monde.