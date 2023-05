Elle est de plus en plus installée en Belgique: à quoi ça sert exactement la fibre optique?

Françoise vit dans l'est du pays, en communauté germanophone plus précisément. Depuis quelques jours, la fibre optique y est installée dans quelques communes. Françoise a appuyé sur le bouton orange Alertez-nous: elle se demande ce qu'est vraiment cette fibre optique et comment va-t-elle en bénéficier?

On entend de plus en plus parler de la fibre optique mais sait-on vraiment à quoi ça sert?

La fibre optique ressemble à un petit câble tout fin qui permet de surfer plus rapidement sur internet, c'est une connexion plus stable et sur les écrans - télé, téléphone, ordinateur - l'image est bien meilleure, plus nette. C'est aussi plus écologique puisque l'on consomme moins d'électricité avec la fibre.

La fibre est en cours de déploiement en Belgique. Elle est déjà disponible par endroits, et le projet de l'étendre à tout le pays va prendre encore quelques années. C'est effectivement un chantier conséquent puisque la fibre est promise à se généraliser partout.