La distribution va reprendre: bpost et les syndicats ont trouvé un accord

Un accord a été trouvé entre direction et syndicats. Et le travail devrait donc reprendre dès demain. Les piquets de grève ont été levés, à Charleroi, mais aussi à Liège et à Bruxelles. C'est la fin donc de la mobilisation. Et pour cause, un accord, un pré-accord a été trouvé entre direction et syndicats. L'entreprise bpost a promis aux employés que la distribution des produits, à savoir des colis, du courrier, mais surtout des journaux, continuera à être effectuée par les collaborateurs en interne et donc pas par des entreprises indépendantes, comme le projet avait été évoqué.

Concernant le projet de la réorganisation sur la productivité, il n'aura pas non plus lieu pour l'instant. On reste sur une réglementation qui est déjà en cours. Alors, conséquence de cette fin de la mobilisation, c'est tout simplement que les camions vont pouvoir à nouveau entrer et sortir des centres de tri avec la marchandise. Ils vont donc pouvoir livrer à nouveau les centres de distribution. Donc demain, la livraison des colis, des journaux et du courrier va à nouveau pouvoir se faire dans nos boîtes aux lettres. Dès demain, la reprise va se faire, doucement dans un premier temps, avant un retour à la normale dès lundi.