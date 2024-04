Embellir ou mentir sur son CV: que risquent réellement les employés peu scrupuleux?

Que risquez-vous si vous mentez à l'entretien d'embauche ou sur votre CV ? Quels recours sont possibles pour David ? Nous avons posé ces questions à un avocat et une juriste. Et ils s'accordent à dire que c'est une très mauvaise idée de mentir sur ses compétences.

Par contre, si vous postulez dans un hôpital, en assurant que vous avez un diplôme d'infirmier et que vous avez falsifié votre certificat, là, évidemment, ça change tout. "L'employeur peut invoquer une nullité du contrat s'il y a eu un dol, c'est-à-dire que le travailleur a opéré des manœuvres frauduleuses pour se faire engager", précise Laura Couchard, juriste chez Acerta.

Tout se juge au cas par cas, il n'y a pas de règle globale, tout dépend du mensonge en question. Si vous avez raconté que vous avez un très bon niveau de néerlandais et que vous postulez pour un emploi où cette compétence n'est pas requise. Il y a peu de risque pour que votre employeur vous mette à la porte pour cette raison, mais ça peut entacher la relation de confiance que vous avez avec votre patron.

Deux conseils pour tous les travailleurs et employeurs

Pour le candidat qui se présente à l'entretien, soyez le plus juste possible sur votre CV. Et pour les patrons, vérifiez les dires du candidat. Demandez des copies des diplômes, faites passer un test de compétence pour les niveaux de langue par exemple.