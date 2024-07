Les entreprises de construction désemparées face à la météo: nombre d'elles doivent décaler leurs congés pour rattraper le retard

89% des entreprises qui effectuent des travaux à l'extérieur connaissent des retards sur leurs chantiers. La raison ? La météo de ces derniers mois. "Sur les 9 derniers mois, il est rare qu'on ait eu une semaine complète sans pluie. Pour un chantier au niveau grosse œuvre, fondation, terrassement, c'est évidemment un enfer, parce que vous ne pouvez en aucun cas programmer et lancer vos travaux au niveau béton", explique Patrick Dresse, directeur général de la fédération des entrepreneurs généraux de la construction.

Certaines sociétés ont donc décidé de décaler les congés habituels, normalement 3 à 4 semaines consécutives l'été. Objectif : rattraper le retard et les pertes de revenus. "Vous comme moi, quand on prend ses vacances, on les planifie aussi généralement un peu en avance et donc c'est très difficile évidemment de revenir auprès de certains en leur disant, que les conditions ont changé. Il faut voir au cas par cas, petite entreprise, 5-6 personnes, grande entreprise, plusieurs centaines de personnes, s'il y a moyen de s'adapter", explique le directeur général.