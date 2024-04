"Il y avait un risque d'abus et c'est démontré": les absences au travail d'un jour ont la cote depuis qu'il ne faut plus de certificat

Les absences maladie d'un jour ont fortement augmenté dans les entreprises de plus de 50 travailleurs. Depuis fin 2022, les employés peuvent s'absenter un jour, trois fois par an, sans certificat. Conséquence, les absences d'un jour y ont augmenté de 44%. C'est trois fois plus que dans les petites entreprises où le certificat reste obligatoire.

Depuis novembre 2022, les travailleurs des grandes entreprises (plus de 50 travailleurs) ne sont plus tenus de présenter un certificat médical s'ils sont malades pour une seule journée. Cette mesure, limitée à trois jours d'absence par an, vise à soulager les cabinets médicaux. Mais pour Matthieu Dewèvre, conseiller à l'union des classes moyennes (UCM), la mesure a engendré de nombreux abus:

"Ce que nous avons vu remonter d'un certain nombre de nos entreprises, ce sont des salariés qui estiment avoir droit à ces jours et qui les planifient parfois des semaines à l'avance. Il y avait clairement un risque d'abus important et aujourd'hui, c'est démontré."