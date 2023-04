En Belgique aussi, des braconniers sévissent: "Certains les assomment, coupent les pattes et les laissent agoniser"

Dans nos forêts wallonnes, 14 hommes traquent les trafiquants de jour comme de nuit. Lors de grosses opérations, ils sont appuyés par le réseau de gardes forestiers et/ou les services de polices. Les membres de l'unité anti-braconnage sont tous OPJ (officiers de police judiciaire). Ils ont autorité dans les bois et forêts de toute la région. Armés, ils peuvent intercepter et arrêter les suspects d'actes délictueux.

Le braconnage concerne à la fois les petits et les grands gibiers. Mais en cette saison, ce sont les grenouilles rousses qui sont les plus recherchées. Et la vigilance des OPJ est d'autant plus forte que l'espèce est protégée. Des opérations sur le terrain sont menées régulièrement avec interceptions, perquisitions et saisies des pièces ou matériels. Parfois ce sont des seaux entiers de grenouilles vivantes ou démembrées qui sont saisis.