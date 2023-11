Eupen est battu par Skopje sans jamais avoir baissé les bras

Le KSTV Eupen s'est incliné face aux Macédoniennes de Skopje (39-46) dans la rencontre aller du 3e tour de l'European Cup féminine de handball, le 3e échelon des coupes continentales, dimanche. La rencontre s'est joué à un rythme très élevé avec un jeu offensif, finissant avec une moyenne de près d'un but et demi par minute.

Conquérantes, les visiteuses ont montré leurs intentions et donné le ton dès l'entame du match. Le premier but est tombé après 57 secondes en faveur de Skopje, la réplique belge arrivant 31 secondes plus tard par l'entremise de Clermont. Les Macédoniennes ont maintenu un écart entre deux et cinq unités en première période. Les joueuses sont rentrées aux vestiaires sur le score de 19-23.

Eupen est revenu à deux points peu après la reprise, puis à nouveau aux alentours de la 50e minute (35-37). Skopje a néanmoins remis la main sur la rencontre après chaque révolte germanophone, et les dix dernières minutes de jeu ont permis aux Macédoniennes de triompher par sept buts d'écart.