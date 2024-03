Exclu RTL info: suivez l’entraînement intensif de l’astronaute belge, Raphaël Liégeois

"On prend le temps, on apprend à manipuler les outils. Puis Hervé sait exactement nous guider dans cet apprentissage. Et puis les sorties extravéhiculaires, l’apprentissage en piscine, c’est un peu le rêve dans le rêve, parce qu’on a tous cette image d’Épinal de l’astronaute qui sort de l’ISS et ici on se prépare à ça".

Depuis le début de sa formation, Raphaël multiplie les exercices au fond d’une piscine unique en Europe.

"On sort du sas, et on pourrait presque s’imaginer un petit peu dans l’espace. Et d’ailleurs, Hervé qui nous dirige depuis la salle de contrôle nous dit, en général : bienvenue dans l’espace, dès qu’on ouvre le sas et qu’on arrive dehors. C’est très impressionnant et c’est aussi techniquement, assez complexe. C’est une des choses les plus difficiles qu’on fait pendant l’entraînement. Il y a certains moments où on doit changer de position, mettre les pieds en l’air puis remettre les pieds en bas, puis tourner. Je me suis retrouvée dans des positions où il y avait le fil qui était emmêlé dans les jambes. Il faut que j’améliore ça, c’est typiquement un point d’amélioration".