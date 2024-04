La tête dans les étoiles: voici tout ce que vous ne saviez peut-être pas sur la vie quotidienne dans l'espace

La vie dans l'espace peut s'avérer être déstabilisante. Les astronautes font 16 fois le tour de la Terre par jour, et enchaînent 45 minutes de jour et 45 minutes de nuit. Il est donc primordial de maintenir un rythme de vie stable. "Ils se lèvent vers 7h du matin, ils font une brève petite toilette, un petit-déjeuner tous ensemble. C'est le commandant de bord à ce moment-là qui réunit tout le monde et on commence par une demi-heure, trois quarts d'heure de briefing. Puis chaque astronaute va vaquer à ses occupations, l'Américain va évidemment travailler dans le laboratoire américain, le Japonais chez les Japonais", décrit Pierre-Emmanuel Paulis.

En plus des activités professionnelles, les astronautes doivent également consacrer trois heures par jour à la pratique de sport. "On est en état d'apesanteur, donc on ne marche plus, on ne soulève plus les objets. Et le fait de voler en permanence atrophie les muscles qu'on a l'habitude d'utiliser: les jambes, les mollets, les poignets, les bras, les biceps,... Donc on doit faire du sport. Sinon, quand on revient, c'est la catastrophe. On ne sait plus marcher, on perd l'équilibre. On ne sait plus porter les choses. Les muscles sont tellement atrophiés qu'on ne sait plus les utiliser dans la force de gravité", explique le formateur à l'Euro Space Center.