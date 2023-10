Fabrice, cuisinier de Verviers, a tout perdu en quelques mois: "Je loge dans un sas de banque"

"J'avais une situation normale il y a un an et c'est parti en vrille", précise l'homme. Ce dernier confie que sa situation a dégénéré. "Je me suis un peu laissé aller. Je loge dans un sas de banque. Depuis un an, ça ne va pas", ajoute Fabrice. Le cuisinier explique avoir travaillé pendant 44 ans.

"Je ne savais plus payer"

Tout commence avec un banal accident de voiture. "J'ai pris un gibier et la voiture a été déclassée. Suite à cela, je ne pouvais plus me rendre au travail", raconte-t-il. Fabrice a perdu son emploi à cause de cela. Cette situation a eu de nombreuses conséquences... "Je ne payais plus mon appartement et je l'ai perdu", poursuit-il. Juste après la trêve hivernale, il a perdu son logement.

Fabrice touche 900 euros de chômage, mais cette somme ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Pour louer quelque chose, c'est impossible, dit-il. "Je loge dans un sas de banque, car à 23 h, c'est fermé et on se sent en sécurité", détaille-t-il.