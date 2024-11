Files "habituelles" sur le ring intérieur de Bruxelles: quel est l'état des routes ce mardi matin?

Début des ralentissements également sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard.

15 minutes dans l'autre sens entre Zellik et Anderlecht-Nord vers le virage de Forest.

Les files sont présentes sur le ring de Bruxelles entre Expo et Machelen puis avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo (+10 min).

06h33

L'accident sur la E40 a été dégagé

L'accident sur la E40 Liège-Aix-la-Chapelle a été dégagé. Plus de soucis donc.

Comme chaque jour, on constate peu avant 6h30 le début des files habituelles sur le ring intérieur de Bruxelles entre Strombeek-Bever et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

Dans l'autre sens, début des ralentissements autour du chantier d'Anderlecht entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle.

Quelques files également sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et la Chaussée de Mons vers le ring de Bruxelles.

Vigilance enfin ce matin aux bancs de brume qui se sont formés localement et qui peuvent réduire votre visibilité à moins de 200 mètres.